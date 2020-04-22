Нарисованные звёзды призывают сидеть дома

Звёзды современной культуры стали героями коронавирусного стрит-арта в Дублине. Нарисованные на стенах и заборах певцы и актёры призывают ирландцев оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.
Художница Эммалин Блейк сетует, что далеко не все её соотечественники следуют новым правилам. Поп-культура, по её мнению, должна помочь обратить внимание на происходящее.
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