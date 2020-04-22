Cвадьбы в пандемию

Карантин и самоизоляция - не помеха для тех, кто решил соединить свои судьбы в эпоху пандемии: сотни пар по всему миру уже сыграли свои свадьбы в интернете.
В Калифорнии желающих зарегистрировать брак и работника мэрии с портативной рацией разделяет стекло. Диалог ведётся через микрофон, жених и невеста обмениваются кольцами. А первый поцелуй в качестве мужа и жены дарят друг другу, не снимая масок.
Друзей и родных на церемонии нет, разрешено присутствие лишь одного свидетеля. Фото на память с безопасного расстояния - и можно идти домой.
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