Cвадьбы в пандемию

Карантин и самоизоляция - не помеха для тех, кто решил соединить свои судьбы в эпоху пандемии: сотни пар по всему миру уже сыграли свои свадьбы в интернете.

В Калифорнии желающих зарегистрировать брак и работника мэрии с портативной рацией разделяет стекло. Диалог ведётся через микрофон, жених и невеста обмениваются кольцами. А первый поцелуй в качестве мужа и жены дарят друг другу, не снимая масок.

Друзей и родных на церемонии нет, разрешено присутствие лишь одного свидетеля. Фото на память с безопасного расстояния - и можно идти домой.