Затопленное Конго

По меньшей мере 25 погибли в результате наводнения в восточном Конго, об этом сообщают власти расположенных там провинций.
Говорится и о 45 раненых.
Со ссылкой на The Associated Press говорится, что дожди, которые начались еще в выходные, не ослабевают. Ливни разрушили несколько тысяч домов, реки вышли из берегов.
Жителям помогают добровольцы Красного Креста, сотрудники этой НПО выражают опасения, что в связи с пандемией помощь самым необходимым, а также продуктами и медикаментами может задержаться.
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