Затопленное Конго

По меньшей мере 25 погибли в результате наводнения в восточном Конго, об этом сообщают власти расположенных там провинций.

Говорится и о 45 раненых.

Со ссылкой на The Associated Press говорится, что дожди, которые начались еще в выходные, не ослабевают. Ливни разрушили несколько тысяч домов, реки вышли из берегов.

Жителям помогают добровольцы Красного Креста, сотрудники этой НПО выражают опасения, что в связи с пандемией помощь самым необходимым, а также продуктами и медикаментами может задержаться.