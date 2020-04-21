Шоу беспилотников в честь врачей

В городе Чжухай на юге Китая три сотни дронов устроили световое шоу: беспилотники рисовали в ночном небе красочные картины, прославляя боровшихся с коронавирусом врачей, помогавших коллегам из расположенной в 900 км к северу Ухани. Добровольцами в очаг эпидемии тогда отправились несколько десятков медиков. Многие из вернувшихся пришли посмотреть на шоу дронов.
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