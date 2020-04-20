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Безлюдный парк развлечений в Корнуолле

Пустые пляжи и зарастающие травой парки развлечений: в Великобритании обычно в середине весны, с потеплением, заметно возрастает поток внутреннего туризма. Однако в этом году путешественников нет.

Представители отрасли говорят о том, что потери уже превысили 1,2 миллиарда фунтов. А если запрет на поездки и карантин продлится до августа — разорятся 80% компаний, предприятий и предпринимателей, которые связаны с туризмом и обслуживанием путешественников.

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