Пустые пляжи и зарастающие травой парки развлечений: в Великобритании обычно в середине весны, с потеплением, заметно возрастает поток внутреннего туризма. Однако в этом году путешественников нет.

Представители отрасли говорят о том, что потери уже превысили 1,2 миллиарда фунтов. А если запрет на поездки и карантин продлится до августа — разорятся 80% компаний, предприятий и предпринимателей, которые связаны с туризмом и обслуживанием путешественников.