Маски продают в автоматах — но не всем

На Тайване защитные маски теперь продаются в автоматах. Первая такая машина установлена в окружном Центре здравоохранения в Тайбэе, и туда сразу же выстроилась очередь. За первые два дня автомат продал 2500 масок.
Власти города утверждают, что таким способом хотя сэкономить время и здоровье врачей и фармацевтов.
Однако дефицит защитных средств никуда не делся, и потому покупатель должен предоставить разрешение на покупку в электронной форме. Каждому гражданину Тайваня позволено приобрести набор из 9 масок раз в две недели.
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