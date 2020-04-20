Маски продают в автоматах — но не всем

На Тайване защитные маски теперь продаются в автоматах. Первая такая машина установлена в окружном Центре здравоохранения в Тайбэе, и туда сразу же выстроилась очередь. За первые два дня автомат продал 2500 масок.

Власти города утверждают, что таким способом хотя сэкономить время и здоровье врачей и фармацевтов.

Однако дефицит защитных средств никуда не делся, и потому покупатель должен предоставить разрешение на покупку в электронной форме. Каждому гражданину Тайваня позволено приобрести набор из 9 масок раз в две недели.