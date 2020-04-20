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Теннис на крыше дома

Теннисный клуб в городе Финале-Лигуре (Италия) закрыли еще в начале марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Но юные спортсменки Виттория и Карола продолжают оттачивать свои удары. Правда, не совсем обычным образом. Девочки играют на террасах, расположенных на крышах своих домов. Мяч летит через улицу. Видео тренировки девочки разместили в социальных сетях. Известные теннисисты Стефанос Циципас и Трэйси Остин были впечатлены увиденным.

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