Теннис на крыше дома

Теннисный клуб в городе Финале-Лигуре (Италия) закрыли еще в начале марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Но юные спортсменки Виттория и Карола продолжают оттачивать свои удары. Правда, не совсем обычным образом. Девочки играют на террасах, расположенных на крышах своих домов. Мяч летит через улицу. Видео тренировки девочки разместили в социальных сетях. Известные теннисисты Стефанос Циципас и Трэйси Остин были впечатлены увиденным.