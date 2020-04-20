Встаньте в круг! - говорит новая инструкция для этих работников. В Индии также введены меры социального дистанцирования, которые обязательны и при приходе на работу. Тут сотрудники одно из предприятий ждут в очереди, чтобы померить температуру перед началом трудового дня.