Встаньте в круг! - говорит новая инструкция для этих работников. В Индии также введены меры социального дистанцирования, которые обязательны и при приходе на работу. Тут сотрудники одно из предприятий ждут в очереди, чтобы померить температуру перед началом трудового дня.
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