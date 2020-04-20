Тест на коронавирус: быстро и безопасно

Израильский Минздрав тестирует использование экспресс-кабинок для выявления COVID-19 в Тель-Авиве.
Медицинский работник берет мазок у желающих, находясь за защитным стеклом небольшого киоска. После взятия образца он стерилизует перчатки и переходит к следующему пациенту. Результаты теста приходят пациенту на электронную медицинскую карту.
Директор по связям с общественностью компании "Маккаби" Идо Хадари сказал, что кабинка позволяет проводить тесты быстрее, обеспечивая при этом безопасность как для медработника, так и для пациента.
По состоянию на воскресенье Министерство здравоохранения Израиля подтвердило 13 362 случая инфицирования и 171 случай смерти от COVID-19.
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