Коронавирус на колесах в Хайдарабаде

На улицах индийского Хайдарабада появился автомобиль в форме коронавируса. Местный изобретатель и коллекционер Судхакар Ядав таким образом решил привлечь внимание местных жителей к необходимости соблюдать карантин. Это одноместное транспортное средство он смастерил, используя мотор от скутера.