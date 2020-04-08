Коронавирус на колесах в Хайдарабаде

На улицах индийского Хайдарабада появился автомобиль в форме коронавируса. Местный изобретатель и коллекционер Судхакар Ядав таким образом решил привлечь внимание местных жителей к необходимости соблюдать карантин. Это одноместное транспортное средство он смастерил, используя мотор от скутера.
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