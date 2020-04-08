Срочная новость
euronews_icons_loading
Ухань празднует окончание карантина

В Китае город Ухань отпраздновал ярким световым шоу окончание карантина. Из-за коронавирусной инфекции жизнь здесь остановилась на 76 дней. Огни зажглись в честь тех, кто проявил героизм во время борьбы с болезнью. 11 миллионов жителей Ухани получили разрешение передвигаться по стране. Власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с городом. Большинство предприятий вернулись к работе.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment