Ухань празднует окончание карантина

В Китае город Ухань отпраздновал ярким световым шоу окончание карантина. Из-за коронавирусной инфекции жизнь здесь остановилась на 76 дней. Огни зажглись в честь тех, кто проявил героизм во время борьбы с болезнью. 11 миллионов жителей Ухани получили разрешение передвигаться по стране. Власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с городом. Большинство предприятий вернулись к работе.
Другие No Comment
Коронавирус на колесах в Хайдарабаде
Мадрид в условиях изоляции: пустые улицы и призывы к сопротивлению
Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей
Коронавирус в Таиланде: "Пинто" спешит на помощь
Пустые улицы Глазго
Коронавирус на колесах в Хайдарабаде
Мадрид в условиях изоляции: пустые улицы и призывы к сопротивлению
Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей
Коронавирус в Таиланде: "Пинто" спешит на помощь
Пустые улицы Глазго
Сотрудники McDonald's: "Мы рискуем нашими жизнями!"
Едины в борьбе с коронавирусом: в Индии зажгли миллионы светильников и лампад
"Спасибо, что остаетесь дома": дрон снял опустевшие улицы Барселоны
Ухань: световое шоу в честь героев
Опустевшие улицы Нью-Йорка
Опустевшая Венеция: неисчезающая красота
Барселона: карантинная вечеринка
Аэробика с полицейскими в Боготе
Самоизоляция и религия: необычная служба в Сеуле
В Ухани открываются базары