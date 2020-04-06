Ухань: световое шоу в честь героев

В китайском городе Ухань — масштабное световое шоу в память о жертвах COVID-19 и в честь "героев, проявивших себя в борьбе с инфекцией". Световые картины на сотнях зданий, расположенных вдоль вдоль береговой линии двух рек, посвящены медикам, полицейским, муниципальным работникам и добровольцам.

В субботу в Китае был объявлен национальный траур: в стране прошли три минуты молчания, отменены развлекательные мероприятия, изображения телеканалов и многих сайтов были переведены в чёрно-белый режим.