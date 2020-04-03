В Ухани открываются базары

В Ухани к жизни возвращаются уличные базары — но с поствирусной спецификой. Продавцов от покупателей отделят высокий строительный барьер. Для клиентов на той стороне поставлены стулья и ящики, чтобы они смогли рассмотреть товар.
При этом на базар ходят лишь избранные жильцы кварталов — которые затем раздают покупки соседям.
Многие предпочитают именно огороженные таким образом уличные рынки, а не супермаркеты, некоторые из которых уже вновь открылись.
В Ухани за последнюю неделю не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19, но власти сохраняют большую часть мер изоляции до истечения карантинного срока в две недели.
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