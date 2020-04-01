"Коронавирусные" шлемы индийских полицейских

Индийские полицейские решили повысить осведомлённость сограждан о пандемии COVID-19 своеобразными методами. При помощи песен и танцев они призывают их поддерживать безопасную дистанцию, регулярно мыть руки и не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Для привлечения внимания они надевают шлемы, похожие на коронавирус под микроскопом. А некоторые разрисовали изображениями коронавируса коней, на которых патрулируют окрестности.

Индийцам напоминают, что полицейские дежурят круглосуточно, подвергая свою жизнь опасности и просят так же добросовестно соблюдать карантин.