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"Коронавирусные" шлемы индийских полицейских

Индийские полицейские решили повысить осведомлённость сограждан о пандемии COVID-19 своеобразными методами. При помощи песен и танцев они призывают их поддерживать безопасную дистанцию, регулярно мыть руки и не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Для привлечения внимания они надевают шлемы, похожие на коронавирус под микроскопом. А некоторые разрисовали изображениями коронавируса коней, на которых патрулируют окрестности.

Индийцам напоминают, что полицейские дежурят круглосуточно, подвергая свою жизнь опасности и просят так же добросовестно соблюдать карантин.

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