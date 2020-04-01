"Коронавирусные" шлемы индийских полицейских

Индийские полицейские решили повысить осведомлённость сограждан о пандемии COVID-19 своеобразными методами. При помощи песен и танцев они призывают их поддерживать безопасную дистанцию, регулярно мыть руки и не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Для привлечения внимания они надевают шлемы, похожие на коронавирус под микроскопом. А некоторые разрисовали изображениями коронавируса коней, на которых патрулируют окрестности.
Индийцам напоминают, что полицейские дежурят круглосуточно, подвергая свою жизнь опасности и просят так же добросовестно соблюдать карантин.
Другие No Comment
Фараоны советуют соблюдать карантин
Зарядкой по коронавирусу: тренер в Гамбурге вывел на балконы жителей целого района
В Идлибе налаживают пошив масок
Снег на цветах сакуры
Масштабная дезинфекция в Москве
Фараоны советуют соблюдать карантин
Зарядкой по коронавирусу: тренер в Гамбурге вывел на балконы жителей целого района
В Идлибе налаживают пошив масок
Снег на цветах сакуры
Масштабная дезинфекция в Москве
Япония: сакурой любоваться не запрещено
СОVID-19: молитва и благодарность
Десант военврачей из РФ приступил к работе в Италии
Улицы Лиона опустели из-за коронавируса
Литовские художники надели на памятники маски
Как в Ханое готовят "вирусный" коронабургер
Эстафета олимпийского огня в Японии отменена
Австралия: спасенных от пожаров коал выпускают на волю
И цвет и грех: жители Токио массово любуются сакурой
Станок на дому: звезды Парижской оперы не хотят выходить из формы