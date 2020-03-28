Столицу России намерены по возможности почти полностью дезинфицировать: руководители городского хозяйства сообщили, что обрабатываются обеззараживающим составом подъезды и улицы, в местах общего пользования жилищ протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели.

Как было подчеркнуто, эти действия не отменяет влажной уборки, которая проводится с еще большей регулярностью.