Столицу России намерены по возможности почти полностью дезинфицировать: руководители городского хозяйства сообщили, что обрабатываются обеззараживающим составом подъезды и улицы, в местах общего пользования жилищ протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели.
Как было подчеркнуто, эти действия не отменяет влажной уборки, которая проводится с еще большей регулярностью.
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