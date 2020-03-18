Пустой самолёт для Олимпийского факела

"Боинг-787" с надписью "Токио-2020" на борту отправился из японской столицы в Грецию за Олимпийским огнём. Торжественная церемония передачи факела хозяевам Игр запланирована на четверг.
Она должна пройти с сильно сокращённым составом участников. Так, в Грецию не поехал глава оргкомитета Олимпиады, 82-летний Ёсиро Мори.
Церемония зажжения пламени также прошла без зрителей. Тем не менее, В МОК пока заявляют, что продолжают подготовку к ОИ согласно плану: в Лозанне надеются, что за 4 месяца ситуация улучшится.
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