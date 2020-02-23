Обеспокоенные итальянцы осаждают супермаркеты

Супермаркет Lidl в городе Казальпустерленго, как и многие другие в Италии, в воскресенье подвергся нашествию обеспокоенных ситуацией с коронавирусом покупателей. С самого утра около магазина собрались местные жители, полные решимости запастись продуктами первой необходимости и встревоженные решением правительства запретить передвижения в и из районов, определенных как "горячие точки". Многие были в масках, которых сейчас практически невозможно достать в местных аптеках. Руководство супермаркета отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу. В итоге на место вызвали полицейского, который попытался упорядочить происходящее: "Сотрудники супермаркета готовы открыть двери, - заявил сотрудник службы правопорядка, - но ждут приказа руководства, чтобы не создавать внутри хаос. Вам гарантируют обслуживание, безопасное как для вас, так и для персонала. Пожалуйста, наберитесь терпения и не толпитесь!" В воскресенье в Италии три человека погибли в результате заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило 130 человек. Ряд провинций и крупных городов приняли меры по полной изоляции.