Уганда объявила войну саранче

Власти Уганды направляют военных на борьбу с саранчой, нашествие которой стало настоящим бедствием для стран Восточной африки этой зимой. В Уганду, как считают специалисты, полчища насекомых, уничтожающих все посевы на своем пути, мигрировали из соседней Кении. Более 2 тысяч человек - военных и гражданских лиц - обрабатывают специальными химикатами деревья и кусты, чтобы спасти хотя бы часть урожая.

Нашествие пустынной саранчи ученые называют настоящей чумой для посевов, наиболее разрушительной мигрирующей силой в мире. По данным Продовольственной программы ООН, небольшой отряд этих насекомых, опустившись на один квадратный километр сельскохозяйственных угодий, способны съесть столько, сколько хватило бы на дневное пропитание 35 тысячам человек.

Похожее нашествие саранчи в Уганде наблюдали 70 лет назад, когда жители страны оказались на грани голодной смерти. В этом году угроза опустошения полей и посевов нависла над семью странами Африки, включая, помимо Уганды, Эритрею, Сомали и Эфиопию.