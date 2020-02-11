В Багдаде выпал снег

В Багдаде всё в снегу: впервые за 12 лет столица Ирака покрыта белым одеялом. Дети быстро освоили игру в снежки, а взрослые водители останавливаются и фотографируют заснеженные деревья и дома.
В 2008 году снегопад был совсем непродолжительным, а сейчас, по словам синоптиков, пролежит минимум до среды. До 2008 года снега в Багдаде не видели более века.
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