В Багдаде выпал снег

В Багдаде всё в снегу: впервые за 12 лет столица Ирака покрыта белым одеялом. Дети быстро освоили игру в снежки, а взрослые водители останавливаются и фотографируют заснеженные деревья и дома.

В 2008 году снегопад был совсем непродолжительным, а сейчас, по словам синоптиков, пролежит минимум до среды. До 2008 года снега в Багдаде не видели более века.