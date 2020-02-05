Более 1000 га растительности уничтожили лесные пожары на Корсике. Чрезвычайная ситуация сложилась на юге острова. Распространению огня способствовали погодные условия - сухость и сильный ветер. Для борьбы с пожарами использовали авиацию экстренных служб. По последним сообщения, никто в результате стихии не пострадал.
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