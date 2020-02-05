Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Лесные пожары на Корсике

Более 1000 га растительности уничтожили лесные пожары на Корсике. Чрезвычайная ситуация сложилась на юге острова. Распространению огня способствовали погодные условия - сухость и сильный ветер. Для борьбы с пожарами использовали авиацию экстренных служб. По последним сообщения, никто в результате стихии не пострадал.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.