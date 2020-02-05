Скорая помощь искусственного интеллекта

Профилактика и раннее выявление инфекций, таких, как шагающий по планете коронавирус - эта тема стала центральной на 45 международной выставке медтехнологий в Дубае Arab Health 2020, куда приехали 55 тысяч участников из 159 стран. Слет показал, что сектор здравоохранения все активнее берет на вооружение искусственный интеллект.

Распространение коронавируса показало, как уязвима глобальная система охраны здоровья. Купировать шествие инфекции по планете можно лишь через укрепление сотрудничества между заинтересованными службами стран мира. Как? Эта тема обсуждалась на международной медицинской выставке в Дубае. Участники мероприятия отметили растущую роль технологий искусственного интеллекта для профилактики и лечения заболеваний. Так, новые решения многократно повышают скорость и качество обработки нужных медикам данных, позволяют оперативно осуществлять информационный обмен между заинтересованными сторонами. Настоящее спасение во время кризиса!

Жак Коберси возглавляет институт неотложной помощи в Абу-Даби: "Мы, врачи скорой помощи, часто находимся на передовой. Приведу пример того, насколько полезны новые технологии, искусственный интеллект на пике заболеваемости - будь то коронавирус или сезонный грипп. Предположим, в ВОЗ уже знают о новых вирусах. Мы получаем сигнал и в свою очередь оповещаем врачей, власти о необычных симптомах, которые встречаются в нашей практике. Так медики будут начеку, не пропустят тревожных проявлений болезни у своих пациентов. Сообща мы сможем не допустить развития эпидемии, принять профилактические меры в среднем на месяц раньше".

На медицинскую выставку в Дубай прибыли 55 тысяч человек из 159 стран; в фокусе их внимания - революционные технологии, необходимые для модернизации сектора здравоохранения. Например, запуск беспилотных "неотложек".

Представитель министерства здравоохранения ОАЭ Рашид аль-Хашими демонстрирует прототип: "Это называется "умная скорая помощь". Мы рассчитываем, что пациенты с серьезными проблемам здоровья будут постоянно носить портативные устройства, контролирующие их состояние. Случись что-нибудь с человеком, устройство передаст информацию врачу, на пост в больнице. Медики смогут круглосуточно контролировать самочувствие человека. В случае необходимости на дом к больному приедет "скорая помощь" . Она будет полностью автономной, на пути ее следования будет всегда гореть зеленый свет. Когда пациент окажется в машине, за его лицом станут наблюдать камеры с высоким разрешением, с них информация поступит врачу. Да, на всем пути следования машины пациент будет получать помощь от виртуального доктора".

На рынке медтехнологий представлены и "умные" импланты, которые помогут вести наблюдение за жизненно важными показателями состояния пациента.

Доктор Нуур аль МИухари рассказывает: "Мы можем вживлять импланты под кожу, они будут контролировать состояние пациентов с сердечной недостаточностью, когда те остаются одни дома. Мы уже имплантировали такие устройства тридцати пациентам. Когда один из них был в Лондоне, имплант зафиксировал аномалию, мы заметили, позвонили, вызвали пациента в больницу... это спасло ему жизнь".

Беспрецедентный прогресс в исследовании стволовых клеток обещает улучшение лечения кардиопациентов: теперь стволовые клетки могут быть использованы для замены поврежденных участков сердечной мышцы.

"Мы сотрудничаем с университетом Осаки, где ученые провели исследования стволовых клеток, подсаживая их в сердечную мышцу, - комментирует доктор Нуур аль Мухари. - Теперь стволовые клетки могут быть использованы для регенерации клеток сердца. На сегодня это - она из новейших технологий в кардиологии; вместе с японскими коллегами мы собираемся провести клинические испытания здесь, в министерстве здравоохранения нашей страны".

Новейшие технологии позволяют медикам принимать эффективные решения в терапии переломов, ран, прогнозировать эволюцию поражения, избегая ампутации при таких заболеваниях, как диабет.

Доктор Халима эл Шехи демонстрирует программу: "Машина проверяет процесс заживления диабетической стопы. Мы получим результат в течение 30 секунд. Программа сравнивает снимок с данными за 15 лет, ищет похожие случаи поражения конечностей. Мы получим информацию, сведения о назначенной терапии, проанализируем и сможем предотвратить осложнения диабета".

"Идет ли речь об искусственном интеллекте, новом оборудовании, новых способах диагностики, лечения - то, что несколько лет назад было мечтой, сегодня приносит свои плоды", - резюмирует доктор Коберси.

Специалисты говорят, что по мере совершенствования технологий профилактика и раннее распознавание заболеваний будет занимать в работе медиков все больше места, что приведет к сокращению сроков лечения недугов.