Дубай: глобальные ворота в мир бизнеса

Объединяя производителей с Востока и Запада, Дубай стал центром международного бизнеса. Здесь проходят встречи на высшем уровне, конференции и выставки, куда съезжаются лидеры предприятий со всего мира.

– Дубай всегда стремится к лидирующим позициям в поддержке бизнеса, – говорит Хамад Буамим, председатель Торгово-промышленной палаты Дубая, – и если взглянуть на мир, то есть Нью-Йорк, Париж, Лондон, а затем, до самого Сингапура и Гонконга – пустота – за исключением Дубая. У него стратегическое расположение – он находится в центре весьма интересной части мира, где наблюдается рост. И я бы отметил, что руководство и правительство принимают здесь меры для того, чтобы оставаться динамичными, стимулировать развитие бизнеса и сохранять рост экономики.

Здесь проводится и Всемирный правительственный саммит и саммит ретейлеров – Дубай остаётся первоклассным местом для проведения деловых переговоров. Многие лидеры мировых компаний собираются здесь на встречи, которые позволяют раздвинуть границы путём общения и налаживания связей.

Основа экономики Дубая – это страны региона, чьи компании составляют здесь 95% от общего числа, но известные международные компании и бренды также открывают свои представительства.

– Я отмечаю рост, – говорит Джо Наххас из компании Tiffany & Co, – и это связано не только с географическим положением, но и с демографией, ближневосточные клиенты много путешествуют. Многие из них живут в Дубае или в этом регионе, и я считаю, очень важно быть рядом, чтобы установить с ними связь в качестве бренда. И они уже не расстаются с ним, когда путешествуют по Европе или США.

– Рынок Объединённых Арабских Эмиратов в целом – наш крупнейший рынок на Ближнем Востоке, – отмечает Дэн Бэлмер из Aston Martin, – поэтому очень важно как следует здесь обосноваться, разработать продуманную маркетинговую стратегию, и именно это можно здесь увидеть сегодня на примере модели Rapide. Эта часть Ближнего Востока, Дубай, – столица бизнеса, финансов и средств массовой информации, поэтому важно, чтобы такой бренд, как Aston Martin, участвовал и в подобных мероприятия».

А с учётом предстоящего «брексита» объёмы торговли с Великобританией могут вырасти.

– Многие британские компании захотят приложить дополнительные усилия для увеличения экспорта на Ближний Восток и в Дубай, если они посчитают, что ЕС может оказаться не столь привлекательным, как прежде, – говорит Саймон Крослэнд из британского отдела по внешней торговле. – Работа нашего отдела состоит в поддержке экспортёров на всех рынках, и мы продолжим выполнять её.

Город входит в пятерку крупнейших мировых центров торговли, логистики, туризма и финансов. Он обеспечивает устойчивый рост для бизнеса и остаётся привлекательным местом для групповых деловых поездок.

– Мы привезли делегацию предпринимателей из Эстонии, их было очень легко заинтересовать, ведь сюда приезжает столько людей со всего региона и даже со всего мира. Поэтому с точки зрения бизнеса, особенно с точки зрения международного бизнеса, очень важно побывать там, где можно встретиться с людьми, с которыми действительно можно провести содержательные переговоры.

Это глобальные ворота в мир бизнеса, открытые для тех, кто рвётся вперёд.

– Дубай – отличная модель и, полагаю, пример для подражания для бизнеса во всё мире. В плане ведения бизнеса, как на деловом, так и на личном уровне. Я живу в Дубае уже 19 лет. Я видел происходившие здесь перемены, как здесь всё упрощали для компаний и частных лиц, и думаю, именно это привлекает сюда множество компаний, которые здесь базируются. Дубай становится центром, куда люди могут приехать и наладить связи, где каждый может поделиться опытом, продемонстрировать технологии и инновации и от присутствия здесь многое выиграть в глобальной перспективе.

Дубай продолжает укреплять свою репутацию города с успешными перспективами для бизнесе.