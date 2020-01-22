Улицы испанского приморского города Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной в результате обрушевшегося на этот район шторма "Глория". По узким улочкам по направлению к старому центру города текли настоящие пенные реки. Городские власти назвали ситуацию сложной, однако сообщили, что пена не представляет непосредственной угрозы для людей.

Местные жители самоотверженно пытались бороться с пеной и очистить от нее улицы, но сильный ветер, который постоянно ее взбивал, затруднял очистку. Владелецы ресторанов, расположенных на берегу и пострадавших от наводнения, назвали ситуацию катастрофической. Популярное место отдыха, расположенное недалеко от Жироны в регионе Каталония, не сталкивалось с подобными проблемами уже много лет.