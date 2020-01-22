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Пыльная буря выкрасила Брокен-Хилл в оранжевый цвет

Оранжевое небо над Брокен-Хиллом. Очередная пыльная буря обрушилась на австралийский город в штате Новый Южный Уэльс. Жители еще не успели оправиться от первой - в воскресенье, как в среду видимость на дорогах опять снизилась. На этот раз - до 200 метров. Особое беспокойство у спасателей вызывает здоровье тех, кто страдает астмой и другими респираторными заболеваниями. Местные власти призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости и без маски.

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