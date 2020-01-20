В канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор направлены около 200 военнослужащих. В пятницу и субботу на остров Ньюфаундленд обрушился рекордный снегопад. По данным Национального метеобюро, в городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега. Непогода, пришедшая со стороны Атлантического океана, сопровождалась ураганным ветром с порывами до 150 км/ч (42 м/с). На острове без света остались более 20 тыс. жилых домов и других строений. В аэропортах были отменены и задержаны десятки авиарейсов. На острове Ньюфаундленд проживают 480 тысяч человек, из них более 108 тысяч — в столице провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Сент-Джонсе.
Другие No Comment
Десятки тысяч москвичей окунулись в крещенскую купель
Новогодние празднества в польской глубинке
Иркутский "айсберг" покрылся льдом
В Бордо бастуют адвокаты
В Мадриде благословили собак, кошек и хомяка
В рубрике No Comment: погружение в Ганг и восхождение на небоскреб
Пожарные в Страсбурге протестуют против агрессии и насилия
Сан-Бартоломе-де-Пинарес: очищение огнём
Ангела Меркель с синяком под глазом: стрит-арт в поддержку женщин
В горящей Австралии начались дожди
Мигрантов из Гондураса вернули домой
В Индии испекли торт длиной в несколько километров
Караван мигрантов из Гондураса идет в США
Перформанс от судмедэкспертов