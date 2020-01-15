В Берлине протестуют фермеры

Немецкие фермеры и пчеловоды устроили акцию протеста у входа в министерство сельского хозяйства в Берлине. Они принесли и оставили на ступенях здания испорченный глифосатом мед. Фермерские группы объявили о запланированных на ближайшие дни нескольких новых акций протеста, приуроченных к началу крупной сельскохозяйственной ярмарки в Берлине в пятницу.
В среду экологические группы объявили, что подали иски в Высший суд Германии, обвинив правительство канцлера Ангелы Меркель в неспособности защитить их основные права посредством слабого закона о защите климата.
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