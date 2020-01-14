В штате Южная Каролина в населенном пункте Лорис ураган поднял в воздух несколько автомобилей. Повреждены спортивные площадки в местной школе. Скорость ветра составила примерно 145 км/час. К счастью, никто не пострадал. В округе Сэмпсон в штате Северная Каролина в результате шторма повреждена крыша школы, три ученика получили ранения.
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