В Исландии непогода нарушила планы путешественников. Из-за снежного шторма дороги были закрыты и около 4000 человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик. Многие не могли даже выйти из самолетов. Две тысячи человек провели ночь в местных гостиницах и временных убежищах. Все авиарейсы были отменены. На автотрассе, соединяющей Рейкьявик и Кеблавик, застряли десятки транспортных средств, а полиция призвала водителей и пассажиров не идти пешком в аэропорт. Один мужчина погиб: его автомобиль врезался в снегоуборочную машину.
Другие No Comment
Ураган на юго-востоке США
"Неделя гнева": акции протеста в Ливане
Перуанские чиновники убирают мусор на озере Титикака
Извержение вулкана Таал
Фестиваль «Неделя тату» проходит в Бразилии
Китай: фестиваль фонарей в Дэяне
В Средиземном море спасли мигрантов
Слоны на фестивале в Шри-Ланке
Самый счастливый человек года в Японии
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment
Плач по генералу Сулеймани
Трагедия дикой природы
Новогоднее обещание гейш
В Пуэрто-Рико введен режим ЧС