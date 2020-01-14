В Исландии непогода нарушила планы путешественников. Из-за снежного шторма дороги были закрыты и около 4000 человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик. Многие не могли даже выйти из самолетов. Две тысячи человек провели ночь в местных гостиницах и временных убежищах. Все авиарейсы были отменены. На автотрассе, соединяющей Рейкьявик и Кеблавик, застряли десятки транспортных средств, а полиция призвала водителей и пассажиров не идти пешком в аэропорт. Один мужчина погиб: его автомобиль врезался в снегоуборочную машину.