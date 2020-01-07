Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Снежная зима в Кабуле

Обильные снегопады создали атмосферу умиротворения на улицы Кабула. Из афганских провинций также сообщают о прекращении боевых действий из-за погодных условий. По официальным данным, за последние недели в боях между правительственными войсками и талибами погибли около 100 человек с обеих сторон.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.