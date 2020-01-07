Снежная зима в Кабуле

Обильные снегопады создали атмосферу умиротворения на улицы Кабула. Из афганских провинций также сообщают о прекращении боевых действий из-за погодных условий. По официальным данным, за последние недели в боях между правительственными войсками и талибами погибли около 100 человек с обеих сторон.
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