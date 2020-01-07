Австралия: животные в огне

По оценкам австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за сильных лесных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных. Экологи считают, что жертвами бушующего уже несколько месяцев огня стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.
В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, 6 человек пропали без вести.
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