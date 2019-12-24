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Столкновения в торговом центре

В крупном торговом центре Гонконга в районе Чимсачёй произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители в шлемах и бронежилетах разогнали певших рождественский гимн "Тихая ночь" участников несанкционированной акции при помощи дубинок. По словам очевидцев, в руках у полицейских были и баллончики с перцовым газом. Антиправительственные манифестации в Гонконге не прекращаются с июня.

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