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Мундиры и платья: кадетский бал в Москве

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Мундиры и платья: кадетский бал в Москве

В Москве прошел ежегодный международный кадетский бал. Несмотря на то, что событие проходит в Гостином дворе, его принято называть "кремлевским". В этом году на бал приехали 1500 лучших студентов военных училищ России и стран бывшего СССР.

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