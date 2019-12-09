Femen встретили Путина в Париже

Участницы движения Femen встретили российского лидера Владимира Путина в Париже акцией протеста. Когда президент прибыл в Елисейский дворец на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, несколько активисток топлес выбежали на улицу, выкрикивая лозунг «Остановите путинскую войну». Таким образом, как сказано на сайте движения, они хотели в день переговоров «Нормандской четвёрки» напомнить миру «о политических устремлениях Путина, который сделал войну, конфронтацию и репрессии своими визитными карточками».
Все участницы акции были задержаны полицией.
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