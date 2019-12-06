Большая стирка Юхуэя

18-летний шимпанзе мужcкого пола по имени Юхуэй стал новой главной достопримечательностью в парке Locajoy на юго-западе Китая. В последнее время у него появилось новое хобби - шимпанзе полюбил заниматься ручной стиркой вещей. Так, на глазах у изумленной публики Юхуэй натирает мылом щетку и трет ей одежду. Более того, он мастерски полоскает вещи, выкручивает и проверяет, чтобы одежда стала полностью чистой.

За стиркой старательный шимпанзе проводит около получаса. Как выяснилось, животное обучилось этому виду домашней работы у смотрительницы зоопарка, просто наблюдая за тем, как та стирает в тазу одежду. Но это не все достижения талантливого Юхуэя. Шимпанзе овладел и другими навыками: он может заниматься гимнастикой, отжиматься, делать стойку на руках и сальто, а также корчить милые рожицы.