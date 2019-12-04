Наводнения на юге Испании в разгар климатического саммита

Из-за паводков на юге Испании эвакуированы сотни местных жителей. Угроза наводнений возникла из-за сезонных проливных дождей, которые сейчас оказались особенно сильными. В городе Сан-Хавье зафиксировали выпадение 126 литров на кв. м. менее чем за 2 часа.
Новости об очередных неприятных последствиях непогоды поступают в разгар саммита в Мадриде, где проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата. Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительства и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде.
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