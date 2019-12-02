Лесные пожары в Австралии

Сильный ветер раздувает лесные пожары в Новом Южном Уэльсе. В ряде районов этого австралийского штата действует чрезвычайное положение. На восточном побережье страны огнём объято более 16 тысяч гектаров, а всего с середины октября, когда начались пожары, сгорело более миллиона гектаров леса. Огонь подступал к крупнейшим городам страны — Аделаиде и Сиднею.
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