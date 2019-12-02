Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Лесные пожары в Австралии

Сильный ветер раздувает лесные пожары в Новом Южном Уэльсе. В ряде районов этого австралийского штата действует чрезвычайное положение. На восточном побережье страны огнём объято более 16 тысяч гектаров, а всего с середины октября, когда начались пожары, сгорело более миллиона гектаров леса. Огонь подступал к крупнейшим городам страны — Аделаиде и Сиднею.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.