Энергия денег: трон из долларов в Москве

Есть ли у денег энергия, можно ли ее почувствовать и как выглядит миллион долларов в купюрах? Узнать можно, посидев за 600 рублей на пуленепробиваемом стеклянном троне, наполненном подлинными долларовыми купюрами. Этот арт-проект под названием "X10 Money Throne" — результат сотрудничества петербургского художника Алексея Сергиенко и предпринимателя из списка Forbes Игоря Рыбакова. Авторы проекта говорят, что хотят вдохновить публику на приумножение капитала и успех. Экспонат выставляется в Музее эмоций на территории завода "Арма", где повышены меры безопасности. После выставки в столице трон отправится в турне по российским регионам и миру.
Другие No Comment
Самый большой съезд Дедов Морозов в мире
Бабочки-монархи мигрируют в Мексику
Ирак: новые жертвы столкновений
Загитова и Навка открыли ГУМ-Каток
No Comment недели: розовый патруль и колесо обозрения на человеческой тяге
На розовых мотоциклах в защиту женщин
В Албании извлекают из-под обломков людей
Тела погибших в Великобритании вьетнамцев доставили на родину
В школе Санта-Клаусов — дополнительный набор
"Happy Birthday" для Тины Тёрнер
Греция: как свинья сорвала прямой эфир
Шёнбруннский зоопарк представил нового обитателя
Ливан: заброшенное здание стало символом протестов
Общение с ежами в московском кафе