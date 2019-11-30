Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Энергия денег: трон из долларов в Москве

Есть ли у денег энергия, можно ли ее почувствовать и как выглядит миллион долларов в купюрах? Узнать можно, посидев за 600 рублей на пуленепробиваемом стеклянном троне, наполненном подлинными долларовыми купюрами. Этот арт-проект под названием "X10 Money Throne" — результат сотрудничества петербургского художника Алексея Сергиенко и предпринимателя из списка Forbes Игоря Рыбакова. Авторы проекта говорят, что хотят вдохновить публику на приумножение капитала и успех. Экспонат выставляется в Музее эмоций на территории завода "Арма", где повышены меры безопасности. После выставки в столице трон отправится в турне по российским регионам и миру.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.