Филиппины: убитые журналисты не забыты

Памятной церемонией отметили на Филиппинах 10-ю годовщину резни, в которой на юге страны погибли 58 человек, в том числе 32 журналиста.

23 ноября 2009 года на острове Миндано группа вооруженных мужчин устроила засаду на колонну, в составе которой репортёры сопровождали Эсмаэля Мангудадату, лидера партии, противостоявшей тогдашней президенту Глории Макапагал Арройо. Вместе с женой ехал подавать свою кандидатуру в избирательную комиссию. Трупы убитых бросили в братскую могилу. Несмотря на наличие улик против подозреваемых, никто ещё не был осуждён. Процесс затянулся на 10 лет из-за многочисленных апелляций, ходатайств и гибели свидетелей. Адвокаты семей 58 жертв надеются, что до конца этого года вердикт наконец будет вынесен.