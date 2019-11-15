Испания: то снег, то вода

Разом снег и наводнения обрушились на север Испании. Государственное метеорологическое агентство объявило предупреждение в 37 провинциях королевства из-за снегопадов и сильных дождей еще в четверг. В пятницу оно повысило уровень опасности до желтого и оранжевого (высокая) во многих регионах. В автономных сообществах Астурия и Кастилия-Леон уровень был повышен до максимального - красного. Из-за снега пришлось закрыть на ночь автомагистраль AP-66, ее вновь открыли для движения рано утром. В прибрежных районах Астурии спасатели были брошены на помощь жителям, изолированным поднявшейся водой. Штормы ожидаются в выходные по всей Испании.