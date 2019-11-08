Наводнения на севере Англии

В Великобритании на протяжении нескольких недель идут проливные дожди. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На севере Англии, в Шеффилде, сотни человек оказались заблокированы в местном торговом центре из-за быстро поднявшейся воды.

Несколько железнодорожных линий перекрыты, а тысячи пассажиров вынуждены искать другие способы, как добираться домой или на работу.