Наводнения на севере Англии

В Великобритании на протяжении нескольких недель идут проливные дожди. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации.
На севере Англии, в Шеффилде, сотни человек оказались заблокированы в местном торговом центре из-за быстро поднявшейся воды.
Несколько железнодорожных линий перекрыты, а тысячи пассажиров вынуждены искать другие способы, как добираться домой или на работу.
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