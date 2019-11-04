На Лигурию обрушилась стихия

На выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны. В лигурийском селении Боргетто Вара улицы и дома были покрыты слоем грязи. Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы, так как сошедший оползень подмыл фундамент и здание могло рухнуть в любую минуту. Из-за сохранения неутешительных прогнозов школы в Лигурии были закрыты в понедельник.
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