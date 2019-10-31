Взрыв поезда в Пакистане: спасатели ищут выживших

Пакистанские спасатели ищут выживших после взрыва на поезде, следовавшем из Карачи в Лахор. Сообщается, что трагедия произошла, когда группа пассажиров решила приготовить себе завтрак на газовой плите. Баллон взорвался. По последним данным, погибли 70 человек. Многие сгорели заживо: пожар охватил как минимум три вагона. Количество жертв может вырасти, сообщают местные власти. Десятки раненых прыгали из горящих вагонов прямо на ходу и теперь находятся в больницах в критическом состоянии. Одной из причин большого числа жертв стало невыполнение требований пожарной безопасности в переполненном поезде.
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