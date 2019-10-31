Американские и российские патрули на дорогах Сирии

Американский патруль был замечен в четверг на северо-востоке Сирии, в местечке Кахтания недалеко от границы с Турцией, откуда США вывели войска месяц назад. Военный источник в возглавляемых курдами Сирийских Демократических силах заявил, что бронированные джипы курсируют между городами Рмейлан и Кахтания. По его данным, это "не одноразовое событие". Свидетели также видели американскую автоколонну за пределами города Кахтания, примерно в 6 километрах к югу от границы с Турцией.

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В тот же день, 31 октября, около сирийского пограничного города Эль-Камышлы также была замечена колонна из 20 автомобилей с развевающимися американскими флагами. Наблюдатели напоминают, что это случилось за день до начала совместного турецко-российского патрулирования 10-километровой зоны в северной части Сирии. Совместные патрули должны покрывать территорию от реки Евфрат на востоке до иракской границы, за исключением контролируемого курдами города Эль-Камышлы.

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Российская бронетехника и беспилотники были готовы к патрулированию северо-востока Сирии за день до назначенного срока, а именно пятницы. Президент Турции Эрдоган заявил в среду, что совместные патрули приступят к работе после прекращения огня при посредничестве России, которая обещала содействовать выводу курдских сил на юг. При этом перемирие, позволившее сирийским курдам уйти, в значительной степени сохранилось, несмотря на периодические столкновения. Россия проинформировала Турцию о выводе 34 000 боевиков и 3260 единиц тяжелых вооружений, сказал Эрдоган, в том числе из городов Телль-Рифъат и Манбидж, расположенных к западу от реки Евфрат. Он добавил, что подтвердить их вывод Анкара намерена как раз посредством совместного патрулирования.