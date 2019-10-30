Иракцы бросают вызов комендантскому часу

Тысячи иракцев - на шестой день антиправительственных протестов - бросили вызов комендантскому часу, собравшись в среду на манифестацию на багдадской площади Тахрир. В толпе были замечены в основном молодые люди, многие из них завернулись в иракские флаги. Некоторые из демонстрантов потребовали установить в стране "президентский режим", чтобы каждые четыре года выбирать нового главу государства. Последним по времени катализатором протестов стали события в минувший понедельник в священном для шиитов городе Кербела. Здесь, по данным медицинских и силовых источников, иракские силы безопасности открыли огонь по протестующим, убив по меньшей мере 18 человек. Массовые протесты, вызванные экономическими трудностями и коррупцией власти, разразились в Ираке после двух лет относительной стабильности. С начала беспорядков 1 октября в стране погибли, по разным данным, от 150 до 250 человек.