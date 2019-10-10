Доклад о дружбе слонихи и верблюда рассмешил депутатов

История дружбы слонихи с верблюдом рассмешила депутатов парламента Дании. Сначала от смеха не удержалась премьер-министр Метте Фредериксен — она рассказывала о том, сколько средств в сентябре из бюджета потратило правительство на выкуп из цирка четырех слонов, чтобы затем отправить их на заслуженный отдых. Оказалось, что со слонами нужно было забрать и верблюда: слониха Рамболин уже много лет дружит с верблюдом Али и разлучать их нельзя. Депутаты расхохотались еще больше, когда Метте Фредериксен поблагодарила ультраправую Датскую народную партию за поддержку решения о выкупе верблюда, несмотря на то, что его зовут Али. В Дании с прошлого года запрещено содержание и использование для выступлений слонов и других животных в цирках.