Суд по делу о протестах в парке Гези

Антиправительственные протесты в стамбульском парке Гези в 2013 году всколыхнули Турцию и перекинулись на многие города страны. В ходе демонстраций восемь человек погибли, около десяти тысяч получили ранения. Власти Турции утверждают, что манифестации на самом деле были заговором против Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во вторник суд оставил под стражей бизнесмена и активиста Османа Кавалу, которого обвиняют в попытке свержения правительства, финансировании и организации акций протеста. Он находится в тюрьме уже почти два года. Вместе с ним по этому делу проходят еще 15 человек, включая общественных деятелей, писателей и актеров.

Накануне слушания телеканал Euronews обратился за комментарием к жене Осамана Кавалы.

Айше говорит: "Утверждения о том, что он финансировал и был организатором движения, к которому, по официальным данным, присоединились три миллиона человек — это фантастика. К тому же, в обвинительном заключении нет реальных доказательств, нет улик, подтверждающих, что целью акций протеста в Гези было насильственное свержение правительства, нет доказательств существования организатора такого заговора".

Осман Кавала отверг предъявленные ему обвинения и заявил, что приносил в парк Гези пирожные и респираторы, чтобы помочь молодежи справиться с воздействием слезоточивого газа. Он обвиняется также в связях с организаторами попытки военного переворота 2016 года.

Следующие судебные слушания назначены на 24 и 25 декабря. Прокуратора требует приговорить 16 обвиняемых к тюремному заключению, срок которого в общей сложности составляет 47 520 лет.