Туберкулёз у порога Европы

Постоянный кашель, усталость. потеря веса. Не для всех очевидно, но это - симптомы туберкулёза. Каждую минуту он уносит жизни трёх человек. По оценкам экспертов, треть страдающих от этой коварной болезни людей не знают о своём диагнозе, не обращаются за медицинской помощью, заражая других.

А многие из тех, кто проходит лечение, не поправляются.

Резистентность к воздействию лекарственных средств растёт. Заболевание несёт в себе "потенциальный риск катастрофических последствий для глобальной безопасности", предупреждают исследователи Global Fund (Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией).

"Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём. Заразиться им вы можете где угодно. Лучший способ предотвратить заражение населения той или иной страны - бороться с туберкулёзом там, где он возник. Ведь из-за миграционных процессов заболеть может каждый. Правительствам стран пора просыпаться". Элиуд Вандвало координатор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией

Со временем бактерии и вирусы естественным образом учатся сопротивляться лечению, предназначенному для их уничтожения. Ситуация усугубляется, если лекарства не принимаются должным образом. В течение полугода страдающие туберкулёзом пациенты должны проходить несколько курсов лечения антибиотиками. Не обходится и без побочных эффектов. Ещё одна проблема: чаще всего туберкулёз поражает жителей бедных стран.

Противотуберкулезный препарат компании Johnson & Johnson, выпущенный в 2012-ом году был первым лекарством, одобренным за 40 лет.

Миру давно пора обновить свой инструментарий, пополнив его новыми доступными вакцинами, методами диагностики и лечения.

"Это очень дорого - так же дорого, как разработать препарат для лечения рака или иммунопрепарат. Это требует тех же временных затрат, тех же усилий. Если в мире не существует реального рынка, то очень трудно добиться миллиардных вложений в программу по борьбе с туберкулёзом". Пол Стоффелс старший научный сотрудник Johnson & Johnson

Но проблема стала слишком серьёзной, чтобы её игнорировать. Каждый год лекарственно резистентный туберкулёз убивает почти 250 тысяч человек. Он уже у порога Европы: В Беларуси, России и Казахстане примерн о у четверти заразившихся выявляют туберкулёз с лекарственной устойчивостью.

В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН обязалась активизировать борьбу и положить конец эпидемии к 2030 году. Но эксперты констатируют: от достижения этой цели мир пока ещё очень далёк.