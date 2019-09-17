Густой смог над Куала-Лумпуром

Разочарование испытали туристы, мечтавшие насладиться панорамным видом на малайзийскую столицу. Одни из самых высоких в мире небоскрёбов - башни-близнецы Петронас - были едва видны из-за густого облака дыма, окутавшего Куала-Лумпур. В сотнях школ прекращены занятия. Чтобы вызвать искусственный дождь, был проведён засев облаков.

Смог возник из-за пожаров в соседней Индонезии. Огонь уничтожил свыше 300 тысяч гектаров леса на островах Калимантан и Суматра. Пострадавшие от стихийного бедствия районы во вторник посетил президент страны Джоко Видодо.

Индонезийцы и жители соседних стран в Юго-Восточной Азии часто страдают от задымлений и смога. Но из-за длительного периода засухи, вызванного Эль-Ниньо, уровень загрязнения воздуха в нынешнем году особенно высок.