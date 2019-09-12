На Испанию обрушились ливни и грозы

Во многих провинциях Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В регионе Кастилия-Ла-Манча уровень опасности повышен до "оранжевого" (высокая опасность), в Андалусии, Валенсии и Мурсии до самого высокого - "красного". Согласно прогнозам, непростая ситуация сохранится и в пятницу. Из-за непогоды в автономном сообществе Валенсия перекрыты дороги, частично приостановлено движение железнодорожного транспорта, отменены занятия у 338 тысяч учеников. В населенном пункте Онтеньенте из берегов вышла река Клариано, в результате была проведена частичная эвакуация жителей данного муниципалитета. Мощные потоки воды сносили автомобили. По данным службы экстренной помощи, из-за непогоды по меньшей мере два человека погибли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.