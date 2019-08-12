В Швейцарии паводок смыл двух человек

37-летний мужчина и шестилетний ребенок пропали в швейцарском Шамозоне на юго-западе страны; машину, в которой они находились, унес мощный грязевой поток.

Стихия разыгралась здесь в воскресенье вечером: после грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны. Поиски взрослого и ребенка ведут около 70 специалистов и местных жителей, в их распоряжении - спецтехника и вертолет. В понедельник утром они обнаружили пустой автомобиль, принадлежавший пропавшим.

Примечательно, что ровно год назад Шамозон уже пережил подобный разгул стихии.